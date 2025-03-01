2025-03-01 10:54:04 - المصدر: ايشان

في خطوة مهمة لإنهاء صراع مستمر منذ 40 عاما مع الحكومة التركية، وبعد مرور يومين على الدعوة التاريخية التي أطلقها الزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان لحزبه بحل نفسه وإلقاء السلاح، أتى الرد. فقد أعلن حزب العمال الكردستاني في بيان اليوم السبت أنه سيمتثل لدعوة أوجلان، وسينفذ نداءه إلى تحقيق السلام ووقف إطلاق النار مع […]

ظهرت المقالة حزب العمال الكردستاني يمتثل لدعوة أوجلان لإلقاء السلاح: نأمل بإطلاق سراحه أولاً على ايشان.



