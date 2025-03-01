جائزة جديدة في طريقها إلى محمد صلاح

2025-03-01 11:25:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

بعد إبداعه وتألقه في الدوري الممتاز الإنكليزي، يرى المحلل الإنجليزي جيمي أوهارا، أن محمد صلاح هو الأقرب لحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

ويضيف أوهارا قائلا: "بالتأكيد سيفوز بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي لا أرى أي لاعب آخر يقترب منه"، مؤكدا ان "أرقامه مذهلة للغاية ويظهر في اللحظات الحاسمة ليقود فريقه خلال الأوقات الصعبة إنه لاعب من الطراز العالمي ومحترف من الدرجة الأولى".

وزاد: "ليفربول سيتوج بلقب الدوري الإنجليزي بسهولة ولم يصل حتى الآن لأقصى مستوياته خلال معظم الموسم، وصلاح كان العنصر الأهم في ذلك".

وشارك محمد صلاح في 388 مباراة مع ليفربول سجل خلالها 241 هدفا، من بينها 182 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح أحد أعظم هدافي النادي عبر تاريخه وبالرغم من هذا التـألق يبقى مستقبل صلاح مع "الريدز" محل جدل واسع إذ لم يتلقى الفرعون المصري حتى الآن عرضا جديدا من النادي رغم أن عقده الحالي ينتهي في حزيران 2025.

المصدر: وكالات