اليوم.. السعودية تواجه أستراليا في نهائي بطولة آسيا للشباب

2025-03-01 11:40:02 - المصدر: واع

بغداد-واعتقام اليوم السبت المباراة النهائية لبطولة شباب آسيا تحت (20) عاماً المقامة حالياً في الصين وتجمع المنتخب السعودي بنظيره الأسترالي.وحجز المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم، مقعده في نهائي البطولة بعد فوزه المثير على نظيره الكوري الجنوبي بركلات الترجيح (3 - 2)، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ليضرب موعداً في المواجهة النهائية مع المنتخب الأسترالي الذي أقصى اليابان بهدفين نظيفين.ويدين شباب الأخضر السعودي بالفضل إلى حارس مرماه حامد الشقنيطي، الذي قاد فريقه إلى النهائي بعدما تصدى لثلاث ركلات ترجيحية ببراعة، ليؤكد نفسه كواحد من أبرز نجوم البطولة حتى الآن.ونجح المنتخب الأسترالي في التأهل الى نهائي البطولة بعدما تجاوز اليابان بنتيجة (2 - 0)، بفضل هدفي موسى توري في الدقيقة(49) وغايلان بيرمان في الدقيقة(67).يذكر أن منتخبات السعودية وأستراليا وكوريا الجنوبية، واليابان ضمنت التأهل رسمياً إلى بطولة كأس العالم للشباب تحت (20) عاماً، والتي ستقام في تشيلي في وقت لاحق من العام الحالي.