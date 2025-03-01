الدولار يفتتح منخفضا مقابل الدينار في بغداد واربيل ببداية الاسبوع

2025-03-01 11:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد ، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 148500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم الخميس الماضي 148850 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 147500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 148400 دينار لكل 100 دولار ،وسعر الشراء 148300 دينار مقابل 100 دولار .