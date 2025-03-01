حادث مروري مروّع في بابل.. سيارات تتطاير و6 مصابين بحالة حرجة (فيديو)
2025-03-01 11:45:08 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ شهد سريع النيل الدولي في محافظة بابل، صباح اليوم السبت، حادثسير مروع أسفر عن انقلاب وتطاير عدد من السيارات، الأمر الذي أدى إلى وقوع عدةإصابات خطيرة.
وقال مصدر أمني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث أسفر عنإصابة 6 أشخاص بجروح كبيرة، حيث تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقيالعلاج".
ووفقاً للمصدر، فإن شهود عيان أفادوا بأن السرعة الزائدة والظروفالجوية كانت وراء الحادث المروري المروع.
وأشار المصدر، إلى أن "سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلىالمستشفى، بينما قامت القوات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الطريقوإعادة انسيابية حركة السير".