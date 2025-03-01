2025-03-01 11:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهد سريع النيل الدولي في محافظة بابل، صباح اليوم السبت، حادثسير مروع أسفر عن انقلاب وتطاير عدد من السيارات، الأمر الذي أدى إلى وقوع عدةإصابات خطيرة.

وقال مصدر أمني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث أسفر عنإصابة 6 أشخاص بجروح كبيرة، حيث تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقيالعلاج".

ووفقاً للمصدر، فإن شهود عيان أفادوا بأن السرعة الزائدة والظروفالجوية كانت وراء الحادث المروري المروع.

وأشار المصدر، إلى أن "سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلىالمستشفى، بينما قامت القوات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الطريقوإعادة انسيابية حركة السير".