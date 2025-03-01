اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةقناة العربيةموسوعة الفيديوهات › فيديو | أصاب 7 أشخاص.. قصف روسي على خاركييف

فيديو | أصاب 7 أشخاص.. قصف روسي على خاركييف

2025-03-01 12:00:03 - المصدر: قناة العربية