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› فيديو | أصاب 7 أشخاص.. قصف روسي على خاركييف
فيديو | أصاب 7 أشخاص.. قصف روسي على خاركييف
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2025-03-01 12:00:03 - المصدر: قناة العربية
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