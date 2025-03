الناطق باسم المجلس: 26 دولة تشارك في مهرجان أور الثقافي الأول في ذي قار

2025-03-01 12:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن الناطق الرسمي باسم محافظة ذي قار، أحمد سليم، أن المحافظة تستعد لإطلاق مهرجان أور الثقافي الأول، والذي سيشهد مشاركة 26 دولة عالمية، ويتضمن فعاليات فنية، عروض فولكلورية، وموسيقية متنوعة ستقام على مسارح مدينة أور السياحية. وأكد سليم، خلال حديثه في برنامج الناصرية بودكاست الذي تبثه إذاعة...

