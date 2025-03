2025-03-01 12:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:شهد قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار حادث دهس مروع أودى بحياة شاب في مقتبل العمر، حيث توفي إثر إصابته البليغة في حادث مروري على الطريق الرابط بين منطقة الناظم وجنوب المدينة. وفي تفاصيل الحادث، أفاد مصدر أمني في شرطة ذي قار لشبكة أخبار الناصرية بأن شاباً في الـ15...

