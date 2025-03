2025-03-01 12:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد المعاون الاستراتيجي لمحافظ ذي قار، المهندس رزاق العلي، أن الحكومة المحلية تسعى للتعاون مع منظمات دولية وحكومات أجنبية، بهدف معالجة المشاكل البيئية وتطوير هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى تنظيم ورش عمل وندوات متخصصة لمناقشة الحلول المستدامة. وأوضح العلي، خلال حديثه في برنامج هموم الناس الذي يبث...

The post تعاون عراقي – ألماني لمعالجة شح المياه والجفاف في ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.