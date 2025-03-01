2025-03-01 12:36:04 - المصدر: ايشان

دعت وزارة النفط، اليوم السبت، الشركات الأجنبية العالمية المنضوية تحت (أبيكور) والمتعاقدة مع حكومة إقليم كردستان لتطوير حقول الإقليم للحضور إلى بغداد. وذكرت الوزارة في بيان، أنها “دعت وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم للحضور الثلاثاء المقبل لغرض تداول ومناقشة القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة، للتوصل لتفاهمات تصب في تطوير الحقول النفطية بأفضل الممارسات العالمية وبما يخدم […]

ظهرت المقالة النفط تدعو الشركات العاملة في الإقليم للحضور إلى بغداد أولاً على ايشان.



