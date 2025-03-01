تباين في أداء المؤشرات العربية خلال ختام جلسات شباط

2025-03-01 12:40:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بورصة مصر أغلقت المؤشرات المصرية، تداولات الخميس، على تباين، وسط هبوط في القيمة السوقية للبورصة المصرية، دون 2.270 تريليون جنيه. وتراجع المؤشر الثلاثيني المصري، في نهاية التداولات بحوالي 22 نقطة، ليغلق عند مستوى 30610 نقطة، للجلسة الرابعة على التوالي، فيما سجل أكبر مكاسب شهرية، في 5 أشهر، بارتفاعات بلغت 2، وخلال أسبوع، تكبد المؤشر أكبر خسارة أسبوعية في 7 أسابيع بحوالي 1. وهبط المؤشر السبعيني، بشكل هامشي، ليغلق عند مستوى 8635 نقطة، وخلال أسبوع واصل مكاسب الأسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي، فيما سجل الأداء الشهري ارتفاعات بلغت 1 في ثاني مكاسب شهرية في 2025. وبلغت السيولة بالسوق المصري ، 26.6 مليارات جنيه، فيما أغلق رأس امال السوقي عند 2.269 تريليون جنيه. واتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء بـ 2.4 مليارات جنيه، والعرب والأجانب نحو البيع بـ 856.3 ملايين جنيه، والأجانب نحو البيع بـ 1.5 مليار جنيه. قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، في مقابلة مع CNBC عربية، إن توقيت إطلاق الحزمة الاستثنائية من الحماية الاجتماعية، جاء بالتزامن مع دخول شهر رمضان، مشيرا إلى أن التضخم في مسار تنازلي متوقعاً مزيداً من التراجعات خلال مارس، لافتا إلى أن هناك بعض المؤسسات توقعت تراجع التضخم لمستويات دون الـ 15 وهو ما قد يحفز الفائدة. وأضاف وزير المالية، في مقابلة مع CNBC عربية، أن الحزمة الاجتماعية، تتماشي مع توجيهات الدولة نحو الدعم النقدي و المساندات المالية للوصل إلى أكبر قدر من الفئات المستحقة، مشير إلى أن البلاد تحاول التنويع في درجات الاستفادة، مستبعداً تتسبب الحزمة في ضغوط تضخمية. ولفت وزير المالية، أن بلاده خصصت 35 مليار جنيه، لشراء القمح المحلي من المزارعين خلال العام الجاري، كاشفاً عن استهداف بلاده شراء 3.5 ملايين طن قمح محلي هذا العام. السوق السعودي أغلقت المؤشر السعودي، تداولات الخميس، على هبوط للجلسة الرابعة على التوالي، ليفقد مستوى الـ 12200 نقطة، عند أدنى مستوى منذ جلسة 13 يناير 2025، مسجلا أسوأ أداء يومي في شهرين، بعد هبوطه بنحو 1 في تداولات اليوم. وخلال أسبوع، تكبد المؤشر السعودي، أكبر وتيرة هبوط أسبوعية في 15 أسبوعاً بنحو 2.4، خسارة ، فيما خسر المؤشر نحو 2.5 في أكبر وتيرة هبوط شهرية في 3 أشهر. وعلى خلفية المراجعة الربعية لـ msci ، قفزت السيولة لأعلى مستوى في شهر، للتجاوز الـ 8.3 مليارات ريال. وهبط قطاع البنوك بالسوق السعودي، بـ 1 والطاقة بنسبة 0.4 والمواد الأساسية بنسبة 1.5، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.23، و الصناديق العقارية، بنسبة 0.17. الأسواق الخليجية الأخرى وبالحديث عن الأسواق الأخرى، فقد أنهت بورصة قطر تعاملات الخميس على تراجع، إذ هبط المؤشر 0.5 في ختام آخر جلسات فبراير. هذا وتكبد مؤشر بورصة قطر أكبر خسارة شهرية في 9 أشهر، وأول خسارة أسبوعية بعد أسبوعين من المكاسب. هذا وحقق سوق دبي أطول سلسلة مكاسب شهرية منذ 2014، وذلك مع تسجيله ارتفاعاً خلال فبراير بـ 2.65، وبالمقابل، تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي خلال فبراير بـ 0.22 لينهي جلسة الجمعة عند 9564.62 نقطة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام