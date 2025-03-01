البيت الأبيض يستضيف قمة للعملات المشفرة في 7 اذار

2025-03-01 12:40:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيرأس أول قمة للعملات المشفرة في البيت الأبيض الجمعة القادمة، الأمر الذي يؤكد دعمه لهذا القطاع والذي كان قد أبداه خلال حملته الانتخابية. هذا وسيلقي ترامب كلمة في تجمع يشمل مؤسسين بارزين ورؤساء تنفيذيين ومستثمرين من مجال العملات المشفرة، بالإضافة إلى أعضاء مجموعة عمل ترامب بشأن الأصول الرقمية. وسيقود القمة في البيت الأبيض رجل الأعمال والمتخصص بالعملات المشفرة، ديفيد ساكس، وسيديرها المدير التنفيذي لمجموعة العمل، بو هاينز. مجموعة عمل ترامب وبعد وقت قصير من توليه منصبه، وقع ترامب على أمر تنفيذي لإنشاء مجموعة عمل من الوكالات الرئيسية التي ستقدم المشورة للبيت الأبيض بشأن سياسة الأصول الرقمية وتقييمها وإنشاء مخزون أميركي. هذا وتضم مجموعة العمل وزارتي الخزانة والعدل بالإضافة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة ولجنة تداول السلع الآجلة. وعود خلال الحملة خلال حملة 2024، وعد ترامب، الذي سخر ذات يوم من العملات المشفرة باعتبارها عملة احتيال، بتبسيط اللوائح واختيار شخصيات للإشراف على القطاع ودعم إطار عمل العملات المستقرة وإنشاء مخزون من البتكوين للولايات المتحدة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام