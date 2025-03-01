2025-03-01 12:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واععقد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً في قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي لبحث آخر المستجدات الأمنية.وذكر بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الاجتماع الذي حضره قائد عمليات نينوى خضير المطروحي وأمراء الألوية والأفواج ناقش الواقع الأمني ومستوى الجاهزية العسكرية في قواطع المسؤولية".وشدد الفياض على "ضرورة تكثيف الجهود الأمنية وإدامة الاستعداد لمواجهة أي تحدٍ أمني".