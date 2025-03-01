إنجاز جديد للفروسية العراقية في بطولة الجائزة الكبرى

2025-03-01 12:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحقق الفارس زيد النجيفي إنجازاً جديدًا يُضاف إلى رصيد الفروسية العراقية، بحصوله على المركز الأول في الشوط الصغير، والمركز الثالث في الشوط المتوسط ضمن بطولة الجائزة الكبرى للفروسية، التي شهدت مشاركة واسعة من نخبة الفرسان بمدينة جدة في السعودية.وذكر بيان للجنة الأولمبية العراقية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن " النجيفي أثبت جدارته وتفوقه في المنافسات، مقدّماً أداءً مميزًا يعكس مستوى التطور الكبير لرياضة الفروسية في العراق، وبهذا الإنجاز يُواصل فرسان العراق رفع راية الوطن في المحافل الرياضية الدولية، مؤكدين حضورهم القوي على منصات التتويج".وسبق للنجيفي أن أحرز المركز الثاني في شوط الجائزة الكبرى لفئة النجمتين، وذلك ضمن البطولة التي أقيمت في نادي الغزاوي للفروسية بالمملكة العربية السعودية، برفقة جواده (Sildouch).