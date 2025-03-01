2025-03-01 12:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة السورية، زهيرقراط، يوم السبت، عن ارسال حكومة أربيل عاصمة إقليم كوردستان شحنة أدوية"كبيرة" دعماً لسوريا، فيما أشار إلى أن النظام الصحي يعاني من نقص كبيرفي الأدوية والمعدات الطبية.

وقال قراط، في حديث خاص لوكالة شفق نيوز، إن "النظام الصحي في سوريايواجه تحديات كبيرة، مع نقص حاد في الموارد الأساسية، بما في ذلك المستلزماتالطبية، الطواقم البشرية، وتأمين الوقود والغذاء للمرضى والكوادر المناوبة".

وأشار قراط، إلى أن "البنية التحتية الصحية تعاني من تدهور كبير، معتقادم المعدات الطبية ونقص في الأجهزة الضرورية لتقديم الخدمات العلاجية، ممايفاقم من معاناة المرضى، خاصة مع ارتفاع عدد الإصابات بالأمراض المزمنةوالموسمية".

وأضاف المسؤول السوري، أن "هناك خطة طارئة تمتد من 3 إلى 6 أشهر،تركز على تأمين الاحتياجات الإسعافية الأساسية، إضافة إلى استمرار تقديمالخدمات الصحية الثانوية والثالثية، مع إعطاء الأولوية لتأمين الوقود،الكهرباء، والمستلزمات الطبية الحيوية".

وتابع قراط، قائلاً إن "العديد من المعدات والأجهزة الطبية تجاوزتعمرها الافتراضي، مما يتطلب استبدالاً عاجلاً لتوفير الخدمات الصحيةالمناسبة"، مشيراً إلى "وجود صعوبات في تأمين بعض الأدوية والعلاجاتالنادرة، خاصة مع العقوبات المفروضة والارتفاع الكبير في الأسعار، ما يعيقاستيرادها من الأسواق الخارجية".

وأوضح أن "هناك بعض المرضى يعانون من أمراض نادرة مثل زرع نخاع العظم،يحتاجون إلى إرسالهم خارج سوريا لتلقي العلاج، فضلاً عن ارتفاع عدد حالاتالانفلونزا في فصل الشتاء وغسيل الكلى".

وفيما يخص التعاون الصحي بين سوريا والعراق، أشار قراط، إلى "استلامشحنات من الأدوية قادمة من أربيل، تم توزيعها على المنشآت الصحية".

وفي ختام حديثه، أكد أنهم "يعملون بالتنسيق مع الشركاء المحليينوالدوليين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الصحية، لتوفير الاحتياجاتالأساسية واستبدال المعدات المتهالكة، وسط دراسة متقدمة لترميم المستشفياتوالمنشآت الصحية، إلى جانب إنشاء مرافق جديدة لتوفير عدد أسرّة يتناسب معالتوزيع السكاني الحالي وحركة النزوح والتنقل المستمرة".

ويستعد العراق لاستئناف التبادل التجاري مع سوريا خلال الفترة المقبلة، بعدإكمال الجانب السوري متطلبات العراق بإنشاء منفذ متكامل من حرس جمارك وجوازاتوختومات كما في منفذ القائم الذي يقابله من الجانب العراقي، وفقاً لرئيس مجلسالأعمال العراقي السوري، حسن الشيخ، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، الشهر الماضي.

يذكر أن وزارة الاقتصاد السورية، كشفت في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، في 25كانون الثاني/يناير 2025، عن ملامح خطتها لتعزيز الاقتصاد المحلي تضمنت دعمالصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات السورية وتعزيز التبادل التجاري مع الدولالصديقة ومن ضمنها العراق، وكذلك وضع خطط لتحسين البنية التحتية اللوجستية لتسهيلحركة التصدير.

وكان وزير الاقتصاد السوري في الحكومة المؤقتة، باسل عبد الحنان، كشف في 6كانون الثاني/يناير 2025، عن وجود خطط حكومية لتطوير العلاقاتالاقتصادية مع العراق.