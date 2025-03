بيان رسمي: مدينة أور السياحية تستقبل آلاف الزوار خلال شباط وتواصل نشاطاتها في رمضان

2025-03-01 13:05:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكدت إدارة مدينة أور السياحية استمرار استقبال الزوار من داخل وخارج العراق، مشيرةً إلى أن المدينة أصبحت وجهة رئيسية للفعاليات الثقافية، الأكاديمية، والسياحية، حيث استضافت خلال شهر شباط 2025 مجموعة واسعة من الأنشطة، شملت حفلات التخرج، المؤتمرات، ورش العمل، الرحلات المدرسية، والزيارات الرسمية. وبحسب إدارة المدينة، فقد...

