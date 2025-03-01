النفط تدعو شركات الاستخراج العاملة في الإقليم للحضور الى بغداد

2025-03-01 13:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعت وزارة النفط، اليوم السبت (1 أذار 2025)،الشركات الأجنبية العالمية المنضوية تحت (أبيكور) والمتعاقدة مع حكومة إقليم كردستان لتطوير حقول الإقليم للحضور الى بغداد.

وذكر بيان لـ الوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، انها "دعت كذلك وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم للحضور الثلاثاء المقبل لغرض تداول ومناقشة القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة، للتوصل لتفاهمات تصب في تطوير الحقول النفطية بأفضل الممارسات العالمية وبما يخدم المصلحة الوطنية".

وفي وقت سابق، أعلن وزير النفط، حيان عبد الغني، أن عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان ستُستأنف خلال الساعات الـ24 المقبلة عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ومن خلال ميناء جيهان التركي.

وأوضح الوزير في تصريح خاص لـ"بغداد اليوم"، أن الكمية المبدئية للتصدير ستبلغ 185 ألف برميل يوميًا، مع خطط لزيادة هذه الكمية تدريجيًا.



