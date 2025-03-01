تعرف على المراكز الأولى في أول يوم من دوري أندية الدراجات العراقي

2025-03-01 13:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أحرز نادي السنية، يوم السبت، المركز الأول في منافسات الفرق لفئة الناشئين ضمن منافسات اليوم الأول من المرحلة الأولى لدوري أندية العراق بالدراجات.

و تستضيف العاصمة بغداد البطولة بمشاركة 36 نادياً، وحلّ نادي نفط الوسط بالمركز الثاني، ثم نادي أربيل ثالثاً، فيما كان المركز الرابع من نصيب نادي الحسنين.

وفي منافسات الفردي لفئة الناشئين، توج لاعب نادي السنية سيف عبد الحمزة حامد، تلاه في المركز الثاني اللاعب فريدون فرهاد تومي من نادي أربيل، وجاء ثالثاً لاعب نادي النضال عمار إيهاب عبد الخضر.

وفي منافسات فئة الأشبال، أحرز المركز الأول في منافسات الفرقي نادي الحدود، وجاء ثانياً نادي الحدباء، وتلاه في المركز الثالث نادي دهوك، فيما كان المركز الرابع من نصيب نادي أولاد راجي.

وفي منافسات الفردي، حقق لاعب نادي دهوك عبد الرحمن شيفان أكرم، المركز الأول، تلاه في المركز الثاني اللاعب علي إيهاب جاسم، من نادي السنية، وكان المركز الثالث من نصيب لاعب نادي الحدود عباس إياد قاسم، في حين حقق نادي برايتي المركز الأول، في منافسات الفرقي لفئة المتقدمات.

وفي منافسات الفردي، حصلت لاعبة نادي بلدية الناصرية، فاطمة يوسفي المركز الأول، وتلتها في المركز الثاني، اللاعبة داهات كاوا قادر من نادي برايتي، وتلتها زميلتها آفان عدنان بالمركز الثالث.

وفي منافسات الفرقي لفئة الشابات، أحرز نادي الشباب المركز الأول، وفي منافسات الفردي، أحرزت اللاعبة لينا هادي صابر، من نادي برايتي المركز الأول، وحلت في المركز الثاني لاعبة نادي الشباب آية سرمد عبد الكريم، وتلتها في المركز الثالث زميلتها رانيا مالك.