2025-03-01 14:00:05 - المصدر: ايشان

حملت تعليقات رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأخيرة، أكثر من إشارة بخصوص عودة رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي إلى بغداد، لا سيما فيما يتعلق باحتمالات ترشيحه مرة ثانية لرئاسة الحكومة العراقية. هذه الإشارات، قد تكون تلميحات بالتغيرات السياسية في المرحلة المقبلة، وبداية لكسر طموحات رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، بالبقاء في منصبه لولاية […]

ظهرت المقالة الكاظمي بلا ملاحقة قضائية.. المالكي يقطع جسور الولاية الثانية للسوداني أولاً على ايشان.



