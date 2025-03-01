قوة امنية تعتقل عددا من المتهمين بمناطق متفرقة ببغداد

2025-03-01 14:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ألقت قوة امنية، اليوم السبت (1 آذار 2025)، القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، في مناطق متفرقة من بغداد.

وقال بيان لقيادة عمليات بغداد المشتركة، وتلقته "بغداد اليوم"، إن" مفارز خاصة وتابعة للقيادة نفذت عملية امنية واسعة، اسفرت عن اعتقال عددا من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، مع ضبط بحوزة بعضهم، اسلحة واعتدة، وطائرتين درون، وأدوية منتهية الصلاحية غير مرخصة".

وأضاف البيان، إن" القوة ضبطت اختام مزورة، مواد مخدرة واجهزة تعاطيها، كما تم حجز عجلات ودراجات نارية مخالفة للضوابط المرورية".

واختتم البيان، "نفذت هذه الواجبات من خلال نصب، السيطرات المفاجئة والوقتية، في جانبي الكرخ والرصافة خلال 24 ساعة الماضية".