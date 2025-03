بالصور: استكمال المراحل النهائية لمشروع الجسر الحديدي البديل في الناصرية

2025-03-01 14:15:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن رئيس صندوق إعمار محافظة ذي قار المهندس محمد جواد الزيدي عن قرب إنجاز وافتتاح مشروع الجسر الحديدي البديل ومقترباته في مدينة الناصرية، والذي يتم إنشاؤه كبديل مؤقت للجسر الهولندي على نهر المصب العام، وذلك في إطار متابعة الصندوق المستمرة لمشاريع البنى التحتية الحيوية في المحافظة. وأوضح...

