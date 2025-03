2025-03-01 14:15:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: وضع رئيس صندوق إعمار محافظة ذي قار المهندس محمد جواد الزيدي، بحضور النائب السابق عبد الهادي موحان السعداوي وقائم مقام قضاء الدواية وقضاء الغراف وكالة الحقوقي عباس السعيدي، حجر الأساس لعدد من مشاريع تأهيل وإنشاء الطرق الريفية في ناحية البو سعد، والتي تهدف إلى تحسين الواقع الخدمي...

The post بالصور: وضع حجر الأساس لمشاريع تأهيل وإنشاء الطرق الريفية في ناحية البو سعد appeared first on شبكة اخبار الناصرية.