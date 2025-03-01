الشيخ الخزعلي: حكومة السوداني أعادت ثقة الجزء الأكبر من العراقيين بالعملية السياسية

2025-03-01 14:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعادت ثقة الجزء الأكبر من العراقيين بالعملية السياسية.وقال الشيخ الخزعلي لبرنامج "تحت خطين" الذي سيعرض على العراقية الإخبارية في العاشرة من مساء اليوم: إن "حكومة السوداني استطاعت أن تقدم خدمات أعادت ثقة الجزء الأكبر من العراقيين بالعملية السياسية "، مؤكداً أن "العراقيين مقبلون على خير".