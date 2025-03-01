الحكيم والعامري يدعوان لمنح المحافظات صلاحياتها الدستورية

2025-03-01 14:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم السبت (1 اذار 2025)، الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، فيما اكدا خلال اللقاء دعوتهما لمنح المحافظات صلاحياتها الدستورية.

وقال الحكيم عبر بيان لمكتبه الإعلامي تلقته "بغداد اليوم"، إنه "استقبلنا صباح اليوم رئيس تحالف الفتح، وتبادلنا التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتداولنا في تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة".

واضاف، انه "تم التأكيد على حفظ الاستقرار المتحقق بكل أشكاله السياسي والأمني والاجتماعي"، مشددا، على، ان "الجميع معني بذلك، وتعزيزه وتحويله لاستقرار دائم يحقق التنمية المستدامة، وينتقل بالعراق إلى الوضع الذي ينتظره الجميع وقدموا من أجله الدماء والتضحيات".

وتابع الحكيم، انه "جددنا دعمنا للحكومة في مسارها الخدمي والتنموي"، موضحا اننا "دعونا لمنح المحافظات صلاحياتها الدستورية، وذلك لتنويع مصادر الدخل وتحريك القطاعات الانتاجية لتوفير فرص العمل".