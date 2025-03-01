2025-03-01 15:18:04 - المصدر: ايشان

بيَّن وكيل وزارة الخارجية لشؤون التخطيط السياسي هشام العلوي، بأنه لم يتم التأكد لغاية الآن من حضور الرئيس السوري احمد الشرع الى القمة العربية المزمع انعقادها في العاصمة بغداد. وقال العلوي في تصريحٍ صحافي، إن “الحكومة العراقية حريصة على تهيئة المستلزمات كافة لعقد القمة العربية في بغداد، بالتنسيق مع الأمانة العامة للقمة”، مؤكدا أن “القمة […]

ظهرت المقالة هل سنرى الجولاني في قمة بغداد؟ الخارجية العراقية تُجيب أولاً على ايشان.



