الناطق باسم القائد العام : الحدود العراقية مؤمنة بتقنيات حديثة وفنية

2025-03-01 15:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، اليوم السبت، تأمين الحدود العراقية باستخدام تقنيات حديثة وجهود استخباراتية متكاملة، فيما أشار إلى استمرار ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية.وقال النعمان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحدود العراقية مؤمنة بشكل كامل وبقطعات كافية من الأفراد والتقنيات الحديثة الفنية واللوجستية، حيث إن القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني يتابع من خلال التقارير وتوجيه القادة الأمنيين بالمتابعة الميدانية بأعلى مستوياتها على الحدود العراقية"، مؤكداً "وجود جهد استخباراتي كبير، بالإضافة إلى جهود الاستطلاع الجوي وأجهزة الاستشعار".وأشار إلى أن "الحدود العراقية مؤمنة بتقنيات حديثة وفنية، فضلاً عن الجهد البشري"، مبيناً أن "قوات الحدود تقوم بعمل كبير جداً ضمن اختصاصها، وقد تم دعمها من قبل القائد العام للقوات المسلحة بقطعات من الجيش العراقي والحشد الشعبي".وأضاف أن "الأجهزة الأمنية، من خلال التخطيط في العمليات المشتركة، مستمرة في العمليات الاستباقية لملاحقة ما تبقى من عصابات داعش الإرهابية، ولا يكاد يمر يوم دون أن تكون هناك عملية أو استهداف لمضافات داعش الإرهابي".