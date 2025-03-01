وزير الدفاع يوجه بضرورة الحفاظ على الاستقرار الأمني داخل نينوى

2025-03-01 15:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه وزير الدفاع ثابت العباسي، اليوم السبت، بضرورة الحفاظ على الاستقرار الأمني داخل نينوى.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، زار مقر قيادة عمليات نينوى، وكان في استقباله قائد العمليات وضباط ركن القيادة".وأضاف أن "وزير الدفاع فور وصوله عقد اجتماعاً حضره محافظ نينوى وقائد العمليات وضباط الركن وعدد من القادة الأمنيين في المحافظة، وجرى خلاله تقديم إيجاز موسع حول الوضع الأمني في المحافظة ودور الأجهزة الأمنية في استتباب الأمن والحفاظ عليه".ووجه الوزير، بحسب البيان، "بضرورة الحفاظ على الاستقرار الأمني داخل محافظة نينوى حتى ينعم أهلها بالاستقرار، خاصة ونحن نعيش أجواء شهر رمضان المباركة"، مشدداً على "أخذ الحيطة والحذر لمنع تعكير أجواء هذا الشهر الفضيل على المواطنين في نينوى".