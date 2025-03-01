السيد الحكيم والعامري يجددان دعم الحكومة في مسارها الخدمي والتنموي

2025-03-01 16:00:01 - المصدر: واع

بغداد – واعجدد رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، ورئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم السبت، دعمهما للحكومة في مسارها الخدمي والتنموي.وذكر المكتب الإعلامي للسيد عمار الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم استقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري"، لافتاً إلى أنه "تم تبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والتداول في تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة".وأضاف أنه "تم التأكيد على حفظ الاستقرار المتحقق بكل أشكاله السياسي والأمني والاجتماعي، وأن الجميع معني بذلك، والتشديد على تعزيزه وتحويله لاستقرار دائم يحقق التنمية المستدامة وينتقل بالعراق إلى الوضع الذي ينتظره الجميع وقدموا من أجله الدماء والتضحيات".وبين أن "الجانبين جددا دعمهما للحكومة في مسارها الخدمي والتنموي"، داعين لـ" منح المحافظات صلاحياتها الدستورية، وتنويع مصادر الدخل وتحريك القطاعات الإنتاجية لتوفير فرص العمل".