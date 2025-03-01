حريق يلتهم 5000 دجاجة في حقل للدواجن بذي قار

2025-03-01 16:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر في الدفاع المدني، اليوم السبت (1 اذار 2025)، بأن حريقًا التهم أجزاءً من حقل للدواجن في قضاء الجبايش بمحافظة ذي قار، ما أسفر عن نفوق أكثر من 5000 دجاجة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تماسًا كهربائيًا داخل حقل يقع في شرق قضاء الشبايش في ذي قار أدى إلى اندلاع حريق أتى على قرابة نصف الحقل، ما أسفر عن نفوق أكثر من 5000 دجاجة".

وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحريق ونجحت في السيطرة عليه، حيث تم إخماد الحريق وإنقاذ جزء من الدجاج المتبقي، مما ساعد في تقليل حجم الخسائر".

وأشار إلى، أن "جميع الدلائل تشير إلى أن التماس الكهربائي كان السبب وراء اندلاع الحريق"، مؤكدًا أن "الخسائر كانت قد تكون أكبر لولا سرعة تفاعل فرق الدفاع المدني في السيطرة على الوضع".

يشار إلى أن الحقول الزراعية تتعرض للدمار بسبب الحرائق في فصل الصيف، خصوصا المحاصيل الزراعية مثل محاصيل القمح والشعير.