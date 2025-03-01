2025-03-01 16:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - اربيل

أكد مصدر أمني، اليوم السبت (1 اذار 2025)، أن حادثًا مؤسفًا وقع على طريق التون كوبري - أربيل، حيث أسفر الحادث عن مصرع عائلة كاملة مكونة من الأب والأم وطفلين.

وأشار المصدر لـ"بغداد اليوم" إلى أن "الحصيلة النهائية للحادث هي أربعة وفيات، فيما لم ترد تفاصيل إضافية عن أسباب الحادث أو التحقيقات الجارية".

وتُعتبر حوادث الطرق من المشاكل الكبرى في العراق بما في ذلك إقليم كردستان، حيث تُسجل ارتفاعًا مستمرًا في أعداد الحوادث المميتة والإصابات.

و تعد البنية التحتية من أبرز الأسباب التي تسهم في تزايد الحوادث، بالإضافة إلى التجاوزات والسرعة الزائدة وضعف تطبيق قوانين المرور.



