هيئة الإعلام تؤكد منع بث مسلسل "معاوية" ضمن قناة MBC العراق

2025-03-01 16:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم السبت (1 اذار 2025)، منع بث مسلسل "معاوية" ضمن قناة MBC العراق.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنها "ستمنع بث مسلسل معاوية ضمن قناة MBC العراق"، مشددة على أن "قرار المنع يستند إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي 65 لسنة 2004 النافذ، والتزاماً بمسؤوليتها في تنظيم قطاع الإعلام وضمان انسجام المحتوى الإعلامي مع المعايير الوطنية والمهنية المعتمدة في العراق".

وأضافت ان "بث أعمال ذات طابع تاريخي جدلي قد يؤدي إلى إثارة السجالات الطائفية، مما يهدد السلم المجتمعي ويؤثر على النسيج الاجتماعي، خاصة خلال الشهر الفضيل"، داعية "جميع المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بالمعايير المهنية وتجنب بث المحتوى الذي قد يتسبب في إثارة الفتن أو التحريض الطائفي".

واشارت الهيئة إلى أنها "أصدرت خطاباً رسمياً إلى إدارة قناة MBC العراق بهذا الشأن، وطالبت إياها بالامتثال للقرار وعدم بث المسلسل"، مؤكدة أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة تخالف الضوابط الإعلامية النافذة في البلاد".