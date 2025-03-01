الداخلية العراقية توقف منح سمة الدخول في المطار لمواطني أمريكا والاتحاد الأوروبي ودول آسيوية

2025-03-01 16:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يومالسبت، إيقاف منح سمة الدخول "الفيزا" لمواطني الولايات المتحدةالأمريكية وأوروبا وبعض الدول الآسيوية الأخرى.

وقالت الوزارة في كتاب رسمي، موجه لمكاتبالخطوط الجوية في مطار بغداد الدولي، وورد لوكالة شفق نيوز، إنه "نود إعلامكمبأنه اعتبارًا من يوم غد 2 آذار، تقرر إيقاف العمل بمنح سمة الدخول (عند الوصول)للدول المذكورة أدناه".

وأضافت أن "الدول هي الولايات المتحدةالأمريكية، الصين، روسيا، المملكة المتحدة، أستراليا، كوريا الجنوبية، اليابان، نيوزيلندا،سويسرا، دول الاتحاد الأوروبي".

وتابعت "وبناءً عليه، يتوجب على جميعالمسافرين التقدم للحصول على التأشيرة مسبقًا عبر الموقع الإلكتروني"، مشددةعلى أنه "يرجى التأكد من حصول جميع المسافرين القادمين إلى العراق على سمةالدخول الإلكترونية عبر المنصة المخصصة قبل قبولهم على الرحلات".