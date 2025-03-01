2025-03-01 16:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في دائرة مرور كركوك، يومالسبت، بمصرع أربعة مدنيين من عائلة واحدة، جراء حادث سير مأساوي على طريق كركوك أربيلشمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أربعةمدنيين من عائلة واحدة، أب وأم وطفلين، يستقلون سيارة نوع ميستوبوشي حمل صغيرة، كانواقادمين من أربيل إلى كركوك، اصطدمت عجلتهم مع شاحنة حمل كبيرة، ما أدى لوفاة العائلةبالكامل".

وأضاف المصدر أن "السبب هو السرعة الفائقةلسائق السيارة الصغيرة، وتم نقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي في مستشفى آزاديالتعلمي في كركوك".