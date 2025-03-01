بغداد تؤكد منع بث مسلسل "معاوية بن أبي سفيان" ضمن قناة MBC العراق

2025-03-01 16:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جددت هيئة الإعلام والاتصالات، يوم السبت، تأكيدها منع بث مسلسل "معاوية بن أبي سفيان" ضمن قناة MBC العراق، معللة ذلك بأن مثل هكذا اعمال فنية تثير "السجالات الطائفية تهدد السلم المجتمعي في البلاد".

وشددت الهيئة في بيان اليوم، على أن "قرار المنع يستند إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي 65 لسنة 2004 النافذ، والتزاماً بمسؤوليتها في تنظيم قطاع الإعلام وضمان انسجام المحتوى الإعلامي مع المعايير الوطنية والمهنية المعتمدة في العراق".

وأكدت الهيئة أن "بث أعمال ذات طابع تاريخي جدلي قد يؤدي إلى إثارة السجالات الطائفية، مما يهدد السلم المجتمعي ويؤثر على النسيج الاجتماعي، خاصة خلال الشهر الفضيل"، داعيةً "جميع المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بالمعايير المهنية وتجنب بث المحتوى الذي قد يتسبب في إثارة الفتن أو التحريض الطائفي".

ولفتت الهيئة إلى أنها "أصدرت خطاباً رسمياً إلى إدارة قناة MBC العراق بهذا الشأن، مطالبةً إياها بالامتثال للقرار وعدم بث المسلسل"، مؤكدةً أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة تخالف الضوابط الإعلامية النافذة في البلاد".

وكانت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية قد أصدرت في شهر شباط من العام 2023 قرارا يقضي بعدم عرض مسلسل معاوية، وفي حينها امتثلت قناتا "MBC العراق" الممولة من السعودية، و "الشعائر" الشيعية لتوجيه الهيئة، بعدم بث أية أعمال فنية تتناول موضوعات تاريخية جدلية ومنها مسلسل "معاوية" وفيلم "أبو لؤلؤة" قاتل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب.

ولكن هذا العام عرضت مجموعة قنوات MBC ومنصة "شاهد"، الإعلان الرسمي "برومو" لمسلسل "معاوية"، لعرضه في الموسم الرمضاني الجاري 2025، بعد أن تم تأجيله لمدة عامين.

وعلقت قناة "MBC دراما مصر" على الإعلان الرسمي لمسلسل "معاوية"، وكتبت: "الملحمة التاريخية معاوية قصة الإمبراطورية التي كتبت تاريخًا لا يُنسى امتد من الشرق إلى الغرب".

تدور أحداث مسلسل معاوية الذي يقدم باللغة العربية الفصحى بشكل كامل، "حول الأحداث التي جرت مع معاوية بن أبي سفيان بعد وفاة عثمان بن عفان، حيث يتولى علي بن أبي طالب الخلافة بعد ذلك، لتستمر الأحداث وصولًا إلى عصر الخلافة الأموية التي ستكون بزعامة معاوية لتتوالى الأحداث، في إطار تشويقي".

مسلسل "معاوية" يشارك في بطولته لجين إسماعيل "معاوية بن أبي سفيان"، إياد نصار "علي بن أبي طالب"، أيمن زيدان، سامر المصري، سهير بن عمارة "هند بنت عتبة والدة معاوية بن أبي سفيان"، وائل شرف "عمرو بن العاص"، يزن خليل "عتبة بن أبي سفيان"، عائشة بن أحمد، جميلة الشيحي، أسماء جلال "زوجة معاوية"، محمد قريع، خالد حمام، حكيم بلكحلة، حمد مراد، ياسين بن قمرة، غانم الزرلي، وهو من تأليف خالد صلاح، وإخراج طارق العريان.