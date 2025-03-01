2025-03-01 16:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتضنت محافظة البصرة، سباقاً عالميًّا للسيارات المعدلة (دراك ريس العراق الموسم الثالث) بمشاركة أكثر من 70 سيارة مصممة بمحركات عالية السرعة، تتنافس على 4 مستويات وفق لجنة تحكيمية عالمية بإشراف الاتحاد الدولي FIA.

وقال منظم البطولة سيف المالكي، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة تعتبر من أنجح البطولات على مستوى العراق والمنطقة لما رافقها من تنظيم عالٍ الذس شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً وصل لأكثر من 15 ألف متفرج، بالإضافة إلى الحكام الدوليين الذين قدموا من دول العالم للإشراف على المسابقة وفق أجهزة قياس متطورة تعمل بنظم الاتحاد الدولي للسيارات FIA".

وتابع المالكي، أن "جميع محافظات العراق بما فيها إقليم كوردستان، شاركوا في السباق بالإضافة إلى دول عمان وبريطانيا وبحضور سويسرا وفرنسا، بعدد مشاركين بلغ 76 متسابقاً مقسمين على 4 فئات الأولى 6 سلندر NA والثانية 8 سلندر NA والثالثة Boosted 4wd والرابعة Boosted 2wd، بـ3 مراكز للفائزين".

وأضاف، أن "المسافة المحددة للسباق 400 متر بانطلاقة من الصفر ومن يسجل وقت أقل للوصول يفوز، وتم إعلان الفائزين الثلاثة لكل فئة عبر أجهزة دقيقة معتمدة دولياً"، مؤكداً، أن "البطولة شهدت تنظيما عاليا لم يسبق له مثيل، عبر أنظمة الحماية للجمهور والمتسابقين والضيوف، وبالتعاون مع الجهات الساندة الحكومية والمدنية في البصرة".