2025-03-01 16:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الحكومة المحلية في محافظة بغداد بمتابعة تنفيذ المشاريع التي تقع ضمن مسؤوليتها، ومنها مشاريع المجاري الأربعة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل محافظ بغداد عبد المطلب علي العلوي ورئيس مجلس المحافظة عمار فرحان الحمداني".

وأضاف البيان، "جرى- خلال اللقاء- استعراض الجهود والإجراءات الرامية لتحسين وتطوير مناطق أطراف العاصمة، وتنفيذ المشاريع المهمة فيها وإيصال الخدمات لسكانها".

ووجه السوداني- حسب البيان- الحكومة المحلية بمتابعة تنفيذ المشاريع التي تقع ضمن مسؤوليتها، ومنها مشاريع المجاري الأربعة (سبع البور، أبو غريب، ناحية الوحدة، النهروان)، والمدن الجديدة ومداخل العاصمة والمستشفيات والمدارس، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالدقة والتوقيتات المحددة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على، "ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز الجهود لتحقيق الإنجاز الذي يجب أن يلمسه المواطن على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المنجز سيعزز الثقة في عمل الحكومة".