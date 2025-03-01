هيئة الإعلام والاتصالات تعلن منع بث مسلسل "معاوية" ضمن قناة MBC العراق

2025-03-01 16:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم السبت، منع بث مسلسل “معاوية” ضمن قناة MBC العراق.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قرار المنع يستند إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي 65 لسنة 2004 النافذ، والتزاماً بمسؤوليتها في تنظيم قطاع الإعلام وضمان انسجام المحتوى الإعلامي مع المعايير الوطنية والمهنية المعتمدة في العراق".وأكدت أن "بث أعمال ذات طابع تاريخي جدلي قد يؤدي إلى إثارة السجالات الطائفية، مما يهدد السلم المجتمعي ويؤثر على النسيج الاجتماعي، خاصة خلال شهر رمضان".ودعت الهيئة "جميع المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بالمعايير المهنية وتجنب بث المحتوى الذي قد يتسبب في إثارة الفتن أو التحريض الطائفي".وأشارت إلى أنها "أصدرت خطاباً رسمياً إلى إدارة قناة MBC العراق بهذا الشأن، مطالبةً إياها بالامتثال للقرار وعدم بث المسلسل"، مؤكدةً أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة تخالف الضوابط الإعلامية النافذة في البلاد".