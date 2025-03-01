وزارة العدل تحصد درع التميز في مكافحة الفساد وتتصدر المؤسسات الحكومية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة

2025-03-01 16:27:02 - المصدر: المسرى

في خطوة تعكس التزامها الراسخ بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، حققت وزارة العدل إنجازًا بارزًا بحصولها على درع التميز من هيئة النزاهة الاتحادية. وجاء هذا التقدير تقديرًا لتصدر الوزارة قائمة المؤسسات الحكومية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للعام 2021-2024. وبحسب بيان لوزارة العدل، يعد هذا التكريم ثمرة للمتابعة المستمرة والتوجيهات الفاعلة من وزير العدل، [...]