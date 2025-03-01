مصرع اربعة متسلقين كورد اثر سقوطهم في كومة من الثلج في ايران

2025-03-01 17:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لقي أربعة متسلقين كورد بينهم امرأتان حتفهم إثر سقوطهم في كومة من الثلج بالقرب من مدينة "بانا" في كوردستان ايران.

وفُقد المتسلقون الأربعة مساء أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام ناطقة بالكوردية في إيران.

وسقط عشرة أعضاء من فريقي "پاژین"، و"الجبل الأحمر" لممارسة رياضة التسلق في تلك الكومة أثناء ممارستهم هواية التسلق على جبل بالقرب من مدينة "بانا".

ولقي المتسلقون الاربعة مصرعهم نتيجة الحادث، وتم انتشال ثلاثة آخرين من تحت الثلوج مصابين بينما لا يزال الثلاثة الآخرون في عداد المفقودين.