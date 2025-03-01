الدولار يواصل الانخفاض في بغداد واربيل مع الإغلاق ببداية الاسبوع

2025-03-01 17:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، مع اغلاق البورصة في بداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 147850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولارا، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 148500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146750 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 147300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147200 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.