المرور العامة تعلن المباشرة بتسجيل الدراجات النارية الأصولية

2025-03-01 17:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم السبت، المباشرة بتسجيل الدراجاتالنارية الأصولية في مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تنفيذاً لتوجيهاتوزير الداخلية وبإشراف مدير المرور العام اللواء عدي سمير حليم تمت المباشرة هذا اليومالسبت بتسجيل الدراجات النارية الأصولية في مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات".

وأهابت المديرية بـ"مالكي الدراجات النارية المراجعة ضمن المدة المحددةوإكمال تسجيل دراجاتهم".