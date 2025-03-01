مساء اليوم.. 8 محافظات على موعد مع الأمطار

2025-03-01 17:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقعالراصد الجوي صادق العطية، يوم السبت، هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة في إقليمكوردستان وبعض المحافظات الغربية والجنوبية.

وقال العطية فيمنشور له على الفيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "هناك فرصة لهطول زخات مطرخفيفة خلال الساعات المقبلة، في نينوى ودهوك وشمال الأنبار وأربيل والسليمانية، وغرب مدن البصرة والسماوة وصلاح الدين".

وأضاف أن "الأمطار ستتوقف يومي الأحد والإثنين،على أن تبدأ حالة جوية ممطرة يوم الثلاثاء المقبل".