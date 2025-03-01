2025-03-01 17:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بعد صراع طويل مع سرطان الرئة، توفي لاعب كرة القدم الإسبانيالمعتزل نيكو هيدالغو، اليوم السبت، عن عمر 32 عاماً.

ولعب هيدالغو لفرق مختلفة في إسبانيا، بما في ذلك غرناطة وقادش وراسينغسانتاندير، كما سبق له تمثيل يوفنتوس الإيطالي لفترة قصيرة.

وفي بيان من قادش، نعى النادي الإسباني لاعبه السابق قائلا "تركنانيكو هيدالغو. لن ننسى أبدا ابتسامتك وفرحتك. كفاحك مثالنا. ارقد في سلام".

وجاء نعي ثان من أحد أنديته السابقة هو إكستريمادورا الإسباني، حيث كتبالنادي، "استيقظنا هذا الصباح على خبر حزين بوفاة نيكو هيدالغو، اللاعبالسابق في إكستريمادورا، عن عمر 32 عاما بسبب سرطان الرئة الذي كان يكافحه منذ عام2021".

وتابع النادي، "من الجميع في نادي إكستريمادورا، نود أن نعرب عن أعمقتعازينا لعائلته وأصدقائه. نرسل لهم كل حبنا وقوتنا في هذه الأوقات الصعبة".

كما أصدر نادي راسينغ سانتاندير أيضا منشورا على الإنترنت، قال فيه إنهسيقف دقيقة صمت تكريما لهيدالغو قبل مباراته في دوري الدرجة الثانية على أرضه أمامإلتشي مساء الأحد.

واضطر المدافع إلى اعتزال كرة القدم عام 2022، بعد تشخيص إصابته بمرضه.