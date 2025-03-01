2025-03-01 17:40:01 - المصدر: واع

بغداد - واعهنأ وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم السبت، الهيئات التعليمية والتدريسية بعيدهم الأغر، مؤكدًا بأن الحكومة داعمة لأبجديات الاستراتيجية الوطنية للعلم والتعليم.وأكد الجبوري حسب بيان لوزارة التربية- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- على "أهمية تعزيز دور المعلم العراقي ومكانته في المجتمع من خلال توفير الدعم المعنوي المتكامل الذي لا يتم الا بتعاضد الجهود في ظل حكومة داعمة لأبجديات الاستراتيجية الوطنية للعلم والتعليم وسعيها المتواصل للارتقاء بواقع المنظومة التربوية بكل المقاييس والاصعدة”.وأضاف البيان، أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري شارك في الحفل المركزي الذي أقامته نقابة المعلمين بمناسبة عيد المعلم العراقي بحضور مستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية والتعليم عدنان السراج".وأردف البيان، أن "فعاليات الحفل انطلقت بالنشيد الوطني وقراءة سورة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء العراق، تحت شعار( المعلمون بصمات خالدة في سفر الأجيال)".وتابع، "ألقى نقيب المعلمين عدي العيساوي الكلمة الترحيبية، استعرض فيها أبرز المنجزات المتحققة في ظل التعاون الوزاري المشترك لتحقيق الطموحات، فيما تخلل الحفل تقديم القصائد والأناشيد المغناة حبًا بالمعلم العراقي والوطن الحبيب، ليسدل ستار الاحتفال بتكريم عدد من الأساتذة القدماء والمتقاعدين والمتميزين؛ تثمينا لجهودهم المبذولة في تذليل التحديات أمام النجاح دون كلل أو ملل".