المرور: المباشرة بتسجيل الدراجات النارية الأصولية في مجمعات التسجيل

2025-03-01 17:40:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، المباشرة بتسجيل الدراجات النارية الأصولية في مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات.

وذكر بيان للمديرية- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وبإشراف مدير المرور العام اللواء عدي سمير حليم، تمت المباشرة بتسجيل الدراجات النارية الأصولية في مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات".

ودعت المديرية، "مالكي الدراجات النارية، إلى مراجعة مجمعات التسجيل ضمن المدة المحددة، وإكمال تسجيل دراجاتهم".