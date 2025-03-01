عبد الغني: إجراءات لتسهيل عمل الشركات في الحقول النفطية

2025-03-01 17:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم السبت، أن الحكومة جادة في دعم الشركات النفطية وتذليل العقبات اللوجستية، مشيرًا إلى أن الوزارة طبقت إجراءات لتسهيل عمل تلك الشركات، وهنالك عمل على إعداد دراسة لمعالجة المعوقات.

وقال عبد الغني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تعمل استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على إعداد دراسة شاملة لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات العاملة في الحقول النفطية، لا سيما في محافظة البصرة".

وأضاف، أن "الدراسة ستتضمن تحليلًا مفصلًا للمعوقات التي تواجه الشركات، ومن أبرزها إجراءات استحصال سمات الدخول للعاملين، إضافة إلى التصاريح الأمنية والموافقات اللازمة لدخول المواقع النفطية، حيث لا يُسمح لأي شخص بالدخول إلى هذه الحقول دون تصريح مسبق".

وتابع عبد الغني، أن "وزارة النفط اتخذت خطوات فعلية لتسريع عملية استحصال الموافقات الأمنية، كما تعمل على معالجة التحديات اللوجستية التي تعيق عمل بعض الشركات، ومنها وسائل النقل المستخدمة في توريد المواد اللازمة للعقود النفطية، وهذه الإجراءات تهدف لتسهيل عمل تلك الشركات".

وأشار إلى، أن "اجتماعًا موسعًا سيُعقد قريبًا في محافظة البصرة، بمشاركة جميع الشركات التي تواجه صعوبات تشغيلية؛ بهدف وضع حلول عملية تسهم في تسهيل عملها ضمن المواقع النفطية المختلفة في البصرة وباقي المحافظات".

وأكد عبد الغني، أن "وزارة النفط جادة في إزالة العقبات أمام الشركات، وستشارك بفعالية في إعداد الدراسة بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء؛ لضمان تبسيط الإجراءات وتعزيز بيئة العمل في القطاع النفطي".

ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء الماضي، بإعداد دراسة عن طبيعة المعوقات بعمل الشركات النفطية في البصرة، خلال ترؤسه اجتماعًا ضمّ ممثلي شركات النفط والمقاولين الثانويين العاملين في عدد من المشاريع النفطية بمحافظة البصرة.