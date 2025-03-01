2025-03-01 17:45:04 - المصدر: ايشان

هبطت أسعار النفط الخام في نهاية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة بعد محادثات شائكة في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقالت 8 مصادر في أوبك بلس إن المجموعة تناقش ما إذا كانت ستمضي في خطتها التي تقضي بزيادة إنتاج النفط في أبريل/نيسان أو ستجمدها إلى جانب إعلان العراق أمس […]

ظهرت المقالة “كارثة المكتب البيضاوي” تتسبب بانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية أولاً على ايشان.



