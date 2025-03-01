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“كارثة المكتب البيضاوي” تتسبب بانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية

“كارثة المكتب البيضاوي” تتسبب بانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية
“كارثة المكتب البيضاوي” تتسبب بانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية
2025-03-01 17:45:04 - المصدر: ايشان

هبطت أسعار النفط الخام في نهاية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة بعد محادثات شائكة في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقالت 8 مصادر في أوبك بلس إن المجموعة تناقش ما إذا كانت ستمضي في خطتها التي تقضي بزيادة إنتاج النفط في أبريل/نيسان أو ستجمدها إلى جانب إعلان العراق أمس […]

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“كارثة المكتب البيضاوي” تتسبب بانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية

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