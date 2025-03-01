2025-03-01 17:45:04 - المصدر: ايشان

نقل الإعلام العبري، اليوم السبت، تحذيرات شديدة مفادها عودة “القتال” إلى قطاع غزة، في الوقت الذي وصلت فيه مفاوضات غزة إلى مرحلة كبيرة من التعثر. وقال مصدر إسرائيلي مشارك في مفاوضات غزة، إنه “لم يفت الأوان بعد لإنقاذ المزيد من الأرواح من الأسرى”، على حد تعبيره، مؤكداً “ضرورة أن تتخذ إسرائيل القرارات وتختار المسار”. وأجرى […]

ظهرت المقالة “تعثر المفاوضات”.. إعلام عبري يحذر من عودة القتال في غزة أولاً على ايشان.



