انتحار امرأة وشاب بتناولهما السم في بغداد والبصرة

2025-03-01 17:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم السبت، بأن امراة اقدمت على الانتحار شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن امرأة من مواليد العام 1996 انتحرت بواسطة تناول مادة الزرنيخ داخل منزلها ضمن منطقة الفضيلية شرقي بغداد.

وأوضح المصدر، أن المرأة فارقت الحياة اثناء نقلها الى المستشفى، في حينتشير المعلومات الى ان سبب الانتحار مشاكل عائلية مع زوجها.

وفي حادث اخر أشار المصدر، إلى تسجيل حالة انتحار لشاب يبلغ من العمر 25 عاماً، في قضاء الزبير غربي محافظة البصرة، بعد تناوله سم الفئران.