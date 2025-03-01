2025-03-01 17:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بعث رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم السبت (1 آذار 2025)، ببرقية تهنئة إلى المعلمين بمناسبة عيدهم السنوي، مشيدًا بدورهم المحوري في بناء الأجيال ومستقبل العراق.

وقال المشهداني في برقيته التي وردت لـ"بغداد اليوم": "الوطن يُبنى بسواعد الشباب، لكن الشباب لا ينضجون علميًا وأخلاقيًا إلا بجهود غارسي العلم من الآباء المعلمين". وأكد أن المسؤولية الكبرى اليوم تقع على عاتق المعلمين في إعداد جيل واعٍ يحمل ثقافة التسامح والمواطنة ويسعى لخدمة العراق باعتباره الهدف الأسمى.

وأضاف: "في عيد المعلم، لا يسعنا إلا أن نُشد على أياديكم التي خرّجت الأبطال والأدباء والرياضيين والعلماء والمهندسين. إن إخوتكم في مجلس النواب داعمون لكم ولن يترددوا في تبني الأفكار التي تسهم في بناء العراق".

واختتم المشهداني برقيته بدعوة المعلمين إلى الاستمرار في أداء رسالتهم السامية، قائلاً: "سيروا يا معلمي الأجيال، فأنتم تضعون اللبنة الأولى في مستقبل العراق".